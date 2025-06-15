Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тегеране горит нефтехранилище после ударов Израиля

В Тегеране произошел мощный пожар после атаки со стороны Израиля. Об этом стало известно в субботу, 14 июня.

Как создавалась новая Россия
Источник: Соцсети

По сообщениям СМИ, на севере и юге столицы Ирана ударам подверглись нефтехранилище и топливное хранилище.

В районе возгорания видны пламя и дым, слышны крики людей, передает Telegram-канал Shot.

Также стало известно, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога в связи с запуском ракет с территории Ирана. Согласно заявлению ЦАХАЛ, сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении израильской территории.

Израиль вечером 13 июня зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. Позже стало известно, что около семи баллистических ракет пробили систему ПВО «Железный купол» и упали в Тель-Авиве.

Ночью 13 июня Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана. Западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».