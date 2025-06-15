Tasnim: Тегеран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

Напомним, Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по военным и ядерным объектам на территории Ирана. В КСИР заявили, что иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание 3».