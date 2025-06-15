Tasnim: Тегеран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе

Иранская сторона нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в населённом пункте Хайфа в ответ на атаки со стороны ЦАХАЛ, информирует агентство Tasnim.
В результате удара начался пожар. В Сети появились кадры, на которых запечатлено возгорание.
Помимо этого, по данным агентство Fars, Тегеран атаковал ключевые энергетические объекты Израиля.
«Иранские высокоточные ракеты поразили жизненно важные израильские энергетические объекты», — говорится в публикации.
В частности, были атакованы объекты, обеспечивающие электроснабжение.
Израильские средства массовой информации сообщают, что зафиксированы падения ракет в городе Хайфа, а также в районе населённого пункта Тамра в Нижней Галилее.
Напомним, Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по военным и ядерным объектам на территории Ирана. В КСИР заявили, что иранская сторона в ответ на действия ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание 3».
Ранее сообщалось, что в Тегеране прогремели взрывы.