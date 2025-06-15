IRNA: в Тегеране прогремели очередные взрывы

Взрывы произошли в западных и восточных районах столицы Ирана, информирует агентство IRNA.
Кроме того, по данным иранских средств массовой информации, на одном из хранилищ нефтепродуктов на западе Тегерана зафиксировано возгорание.
На кадрах, которые появились в Сети, запечатлён столб дыма.
Кроме того, неподалёку от посольства Российской Федерации в Тегеране слышна работа систем противовоздушной обороны Ирана.
Напомним, израильская сторона начала операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по военным и ядерным объектам в Иране. В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия ЦАХАЛ начал операцию «Правдивое обещание 3».
Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.