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IRNA: в Тегеране прогремели очередные взрывы

По данным СМИ, на одном из хранилищ нефтепродуктов в Тегеране произошёл пожар.

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Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в западных и восточных районах столицы Ирана, информирует агентство IRNA.

Кроме того, по данным иранских средств массовой информации, на одном из хранилищ нефтепродуктов на западе Тегерана зафиксировано возгорание.

На кадрах, которые появились в Сети, запечатлён столб дыма.

Кроме того, неподалёку от посольства Российской Федерации в Тегеране слышна работа систем противовоздушной обороны Ирана.

Напомним, израильская сторона начала операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по военным и ядерным объектам в Иране. В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия ЦАХАЛ начал операцию «Правдивое обещание 3».

Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.