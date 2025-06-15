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СМИ: Израиль атаковал два нефтехранилища в Тегеране, начались пожары

Израиль нанес удары по двум нефтехранилищам в Тегеране, на обоих объектах вспыхнули пожары.

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Израиль нанес удары по двум нефтехранилищам в Тегеране, на обоих объектах вспыхнули пожары.

Об этом сообщили иранские информагентства Fars и Tasnim.

Атаке подверглись нефтехранилища в районах Кан и Шахран. На месте работают аварийные службы, устраняя последствия ударов. Информации о возможных погибших или пострадавших нет.

Ранее сообщалось о планах руководства Исламской Республики Иран остановить проход грузовых судов через Ормузский пролив, северное побережье которого является суверенной территорией страны. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть. Он добавил, что проиранское военно-политическое движение хуситов в Йемене может также лишить нефтетанкеры доступа к Бад-эль-Мандебскому межконтинентальному проливу. Без него транспортировщики «черного золота» потеряют выход к Красному морю, а следовательно и к важному для мировой логистики Суэцкому каналу.

Читайте материал по теме: Владельцы нефтяных танкеров избегают прохода через Ормузский пролив — Financial Times.