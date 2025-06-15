Axios: Израиль пытался ликвидировать командира хуситов

«Израиль в субботу пытался ликвидировать главного военного командира хуситов с помощью авиаудара в Йемене», — заявил Равид, ссылаясь на слова одного из израильских чиновников. По его данным, целью атаки был высокопоставленный представитель хуситов, однако ранее о подобных ударах по Йемену официально не сообщалось.