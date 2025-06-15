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Axios: Израиль пытался ликвидировать командира хуситов

Израиль 14 июня предпринял попытку ликвидировать главу военного крыла йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) посредством авиаудара на территории Йемена. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в своем аккаунте в соцсети X.

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Иран и Израиль 14 июня 2025 года вступили в войну.

Израиль 14 июня предпринял попытку ликвидировать главу военного крыла йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) посредством авиаудара на территории Йемена. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в своем аккаунте в соцсети X.

«Израиль в субботу пытался ликвидировать главного военного командира хуситов с помощью авиаудара в Йемене», — заявил Равид, ссылаясь на слова одного из израильских чиновников. По его данным, целью атаки был высокопоставленный представитель хуситов, однако ранее о подобных ударах по Йемену официально не сообщалось.

Ранее стало известно, что Иран и Израиль 14 июня 2025 года вступили в войну, обменявшись ракетными ударами. По сообщениям местных СМИ, удары наносятся не только по столицам, но и по объектам инфраструктуры, включая ядерные объекты обеих стран. Власти Ирана заявили о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность.