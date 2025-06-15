Axios: Израиль пытался ликвидировать командира хуситов

Иран и Израиль 14 июня 2025 года вступили в войну.
Израиль 14 июня предпринял попытку ликвидировать главу военного крыла йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) посредством авиаудара на территории Йемена. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в своем аккаунте в соцсети X.
«Израиль в субботу пытался ликвидировать главного военного командира хуситов с помощью авиаудара в Йемене», — заявил Равид, ссылаясь на слова одного из израильских чиновников. По его данным, целью атаки был высокопоставленный представитель хуситов, однако ранее о подобных ударах по Йемену официально не сообщалось.
Ранее стало известно, что Иран и Израиль 14 июня 2025 года вступили в войну, обменявшись ракетными ударами. По сообщениям местных СМИ, удары наносятся не только по столицам, но и по объектам инфраструктуры, включая ядерные объекты обеих стран. Власти Ирана заявили о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность.