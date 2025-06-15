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В Израиле сообщили об одном погибшем после иранской атаки

Как минимум один человек погиб во время иранской атаки на север Израиля.

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Как минимум один человек погиб во время иранской атаки на север Израиля. Об этом сообщило радио «Галей ЦАХАЛ».

Также радиостанция проинформировала, что еще 13 человек получили ранения. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

Как сообщал ранее израильский новостной портал Ynet, несколько иранских ракет упали в двух регионах на севере Израиля — в Хайфе и Нижней Галилее.

Перед этим в стране объявили ракетную опасность и призвали всех спрятаться в убежищах. Однако позднее израильтянам разрешили покинуть бомбоубежища.