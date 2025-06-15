В Израиле сообщили об одном погибшем после иранской атаки

Как минимум один человек погиб во время иранской атаки на север Израиля. Об этом сообщило радио «Галей ЦАХАЛ».
Также радиостанция проинформировала, что еще 13 человек получили ранения. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.
Как сообщал ранее израильский новостной портал Ynet, несколько иранских ракет упали в двух регионах на севере Израиля — в Хайфе и Нижней Галилее.
Перед этим в стране объявили ракетную опасность и призвали всех спрятаться в убежищах. Однако позднее израильтянам разрешили покинуть бомбоубежища.