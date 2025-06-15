Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами. Скрин

В изображении с одной стороны изображен американский флаг, однако по центру отчетливо виднеются два российских флага.
Пентагон по случаю Дня американского флага разместил в социальной сети X поздравление, сопроводив его изображением, на котором отчетливо видны российские триколоры. В комментариях к посту пользователи обратили внимание на появление российских флагов на иллюстрации.
Некоторые из них выразили недоумение, почему российская символика оказалась в поздравлении, посвященном национальному празднику США. «На картинке присутствуют флаги России. Возможно, это ошибка?», — написал один из комментаторов под публикацией.
Ряд пользователей предположили, что на изображении были показаны флаги различных стран, включая Россию, в качестве символа международного сотрудничества или ошибочного выбора иллюстрации. Представители Пентагона пока не прокомментировали ситуацию и не удалили публикацию. В настоящий момент пост продолжает собирать комментарии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с иронией отреагировала на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. В ответ на размещенную за его спиной композицию из цветов, выполненных в белом, синем и красном оттенках, символизирующих российский флаг, Захарова сопроводила свой комментарий смеющимся эмодзи.
В изображении отчетливо виднеются российские триколорыФото: страница Пентагона в соцсети Х.