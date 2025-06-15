Пентагон опубликовал поздравление с российскими триколорами. Скрин

Ряд пользователей предположили, что на изображении были показаны флаги различных стран, включая Россию, в качестве символа международного сотрудничества или ошибочного выбора иллюстрации. Представители Пентагона пока не прокомментировали ситуацию и не удалили публикацию. В настоящий момент пост продолжает собирать комментарии.