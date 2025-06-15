«Победа» отменила рейсы в ОАЭ из-за закрытого неба Ирана: кого это коснется

Авиакомпания проинформировала, что в период с 14 по 17 июня рейсы в ОАЭ будут выполняться по измененному маршруту с промежуточной посадкой в Самаре для заправки. Пассажирам предоставляется возможность полного возврата денежных средств за билеты.