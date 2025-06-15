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«Победа» отменила рейсы в ОАЭ из-за закрытого неба Ирана: кого это коснется

Закрытие неба Ирана спровоцировало отмену рейсов в ОАЭ у «Победы».

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Источник: Комсомольская правда

Российский перевозчик «Победа» объявил о частичной отмене авиарейсов в ОАЭ. Причиной стало временное закрытие иранского воздушного пространства для полетов, пояснили в авиакомпании.

«В связи с временным закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов рейсы в/из ОАЭ с 18 по 23 июня отменены», — следует из сообщения.

Уточняется, что продажа билетов на указанные даты временно приостановлена.

Авиакомпания проинформировала, что в период с 14 по 17 июня рейсы в ОАЭ будут выполняться по измененному маршруту с промежуточной посадкой в Самаре для заправки. Пассажирам предоставляется возможность полного возврата денежных средств за билеты.

Ранее KP.RU писал, что 13 июня были отменены авиарейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран. При этом перелеты из Тегерена в северную столицу также были отменены.