«Победа» отменила рейсы в ОАЭ из-за закрытого неба Ирана: кого это коснется

Российский перевозчик «Победа» объявил о частичной отмене авиарейсов в ОАЭ. Причиной стало временное закрытие иранского воздушного пространства для полетов, пояснили в авиакомпании.
«В связи с временным закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов рейсы в/из ОАЭ с 18 по 23 июня отменены», — следует из сообщения.
Уточняется, что продажа билетов на указанные даты временно приостановлена.
Авиакомпания проинформировала, что в период с 14 по 17 июня рейсы в ОАЭ будут выполняться по измененному маршруту с промежуточной посадкой в Самаре для заправки. Пассажирам предоставляется возможность полного возврата денежных средств за билеты.
Ранее KP.RU писал, что 13 июня были отменены авиарейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран. При этом перелеты из Тегерена в северную столицу также были отменены.