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Ynet: один человек убит и 13 ранены на севере Израиля из-за обстрела Ирана

В результате ракетного обстрела, проведенного с территории Ирана, на севере Израиля погибла 20-летняя девушка, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на местные службы экстренного реагирования.

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Жертвой стала молодая женщина.

В результате ракетного обстрела, проведенного с территории Ирана, на севере Израиля погибла 20-летняя девушка, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на местные службы экстренного реагирования.

По данным издания, атака произошла в одном из населенных пунктов северного региона страны. Жертвой стала молодая женщина, ее личность уточняется. Медики оказали помощь пострадавшим, часть из них доставлена в больницы с травмами различной степени тяжести, говорится в сообщении. Власти Израиля усилили меры безопасности в районе инцидента.

Причиной ракетной атаки, по версии источников, стал ответ на гибель заместителя начальника разведки Аэрокосмических сил Ирана, генерала бригады Хосрова Хассани. О его смерти ранее сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Подчеркивается, что обстоятельства гибели иранского военного еще выясняются, однако Тегеран напрямую возложил ответственность на Израиль, передает RT.