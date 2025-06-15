Ynet: один человек убит и 13 ранены на севере Израиля из-за обстрела Ирана

По данным издания, атака произошла в одном из населенных пунктов северного региона страны. Жертвой стала молодая женщина, ее личность уточняется. Медики оказали помощь пострадавшим, часть из них доставлена в больницы с травмами различной степени тяжести, говорится в сообщении. Власти Израиля усилили меры безопасности в районе инцидента.