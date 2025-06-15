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Взрывы прогремели в Хайфе после запуска иранских ракет

В израильском городе Хайфа прогремели мощные взрывы после ударов гиперзвуковых баллистических ракет, выпущенных Ираном. В ночном небе появились десятки боеприпасов, часть из который удалось сбить ПВО.

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После ракетной атаки в Хайфе произошли пожары.

В израильском городе Хайфа прогремели мощные взрывы после ударов гиперзвуковых баллистических ракет, выпущенных Ираном. В ночном небе появились десятки боеприпасов, часть из который удалось сбить ПВО.

«Мощные взрывы сотрясли Хайфу. Атака произошла после удара гиперзвуковых баллистических ракет Ирана», — говорится в сообщении канала Press TV.

Как уточнил telegram-канал SHOT, в Хайфе зафиксированы пожары. Ракеты замечены и на севере Израиля. Иран ведет массированную комбинированную атаку не только при помощи баллистических ракет, но и беспилотников.

Как сообщало URA.RU ранее, в результате ракетного обстрела, проведенного с территории Ирана, в Израиле погибла 20-летняя девушка, еще 13 человек получили ранения. Тель-Авив усилили меры безопасности в районе инцидента. Причиной ракетной атаки, по версии источников, стал ответ на гибель заместителя начальника разведки Аэрокосмических сил Ирана, генерала бригады Хосрова Хассани.