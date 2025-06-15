Взрывы прогремели в Хайфе после запуска иранских ракет

Как сообщало URA.RU ранее, в результате ракетного обстрела, проведенного с территории Ирана, в Израиле погибла 20-летняя девушка, еще 13 человек получили ранения. Тель-Авив усилили меры безопасности в районе инцидента. Причиной ракетной атаки, по версии источников, стал ответ на гибель заместителя начальника разведки Аэрокосмических сил Ирана, генерала бригады Хосрова Хассани.