Взрывы прогремели в Хайфе после запуска иранских ракет

После ракетной атаки в Хайфе произошли пожары.
В израильском городе Хайфа прогремели мощные взрывы после ударов гиперзвуковых баллистических ракет, выпущенных Ираном. В ночном небе появились десятки боеприпасов, часть из который удалось сбить ПВО.
«Мощные взрывы сотрясли Хайфу. Атака произошла после удара гиперзвуковых баллистических ракет Ирана», — говорится в сообщении канала Press TV.
Как уточнил telegram-канал SHOT, в Хайфе зафиксированы пожары. Ракеты замечены и на севере Израиля. Иран ведет массированную комбинированную атаку не только при помощи баллистических ракет, но и беспилотников.
Как сообщало URA.RU ранее, в результате ракетного обстрела, проведенного с территории Ирана, в Израиле погибла 20-летняя девушка, еще 13 человек получили ранения. Тель-Авив усилили меры безопасности в районе инцидента. Причиной ракетной атаки, по версии источников, стал ответ на гибель заместителя начальника разведки Аэрокосмических сил Ирана, генерала бригады Хосрова Хассани.