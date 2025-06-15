Mehr: Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе

Иран впервые применил гиперзвуковую ракету при нанесении ударов по Израилю, сообщает государственное информационное агентство Mehr. По данным иранских СМИ, как минимум одна такая ракета была использована для атаки на израильский город Хайфа. Гостелерадиокомпания IRIB опубликовала видеозаписи, на которых, как утверждается, зафиксирован момент попадания гиперзвуковой ракеты по цели.