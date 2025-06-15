Mehr: Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе

Зафиксирован момент попадания гиперзвуковой ракеты по цели.
Иран впервые применил гиперзвуковую ракету при нанесении ударов по Израилю, сообщает государственное информационное агентство Mehr. По данным иранских СМИ, как минимум одна такая ракета была использована для атаки на израильский город Хайфа. Гостелерадиокомпания IRIB опубликовала видеозаписи, на которых, как утверждается, зафиксирован момент попадания гиперзвуковой ракеты по цели.
В публикации Mehr отмечается, что применение гиперзвукового вооружения стало ответом на действия Израиля в регионе. «Иран впервые задействовал гиперзвуковую ракету в ходе атак по израильским объектам. Это свидетельствует о новом этапе в развитии оборонных возможностей страны», — говорится в сообщении агентства.
Женщина погибла, а еще 13 человек получили ранения в результате ракетного удара, нанесенного с территории Ирана по северным районам Израиля, информирует израильский новостной ресурс Ynet, ссылаясь на данные местных экстренных служб. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициировал экстренное заседание военно-политического кабинета в связи с произошедшими авиаударами.