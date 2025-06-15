Трамп вывел танки на улицы Вашингтона. Онлайн-трансляция

На параде ожидается президент США, который празднует сегодня день рождения.
Парад в честь 250-летия американской армии проходит прямо сейчас в центре Вашингтона. Ожидается, что в составе парада по дорогам американской столицы пройдут десятки единиц военной техники и тысячи военнослужащих.
Перед центральной трибуной, где ждут и президента США Дональда Трампа, установлены 2 танка Abrams. URA.RU ведет прямую трансляцию события.
03:36 Перед трибунами проходят военные в форме различных эпох, действо сопровождается звучащими из громкоговорителей историческими справками. За этим наблюдает американский лидер Дональд Трамп.