Протестующих в Сан-Антонио сопровождает полицейский вертолет

Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings («Нет королям»). На акции уже присутствует несколько тысяч человек, демонстранты продолжают прибывать.
Участники осуждают миграционную политику администрации Трампа, многие принесли плакаты, осуждающие депортации, осуществляемые иммиграционной и таможенной полицией США (ICE). Некоторые выражают недовольство проходящим в Вашингтоне военном параде в честь дня рождения вооруженных сил, подчеркивая его дороговизну и совпадение с днем рождения американского президента Дональда Трампа (14 июня ему исполняется 79 лет).
Проезжающие мимо машины сигналят в поддержку демонстрантов, наземное присутствия полиции не наблюдается.