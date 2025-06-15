Протестующих в Сан-Антонио сопровождает полицейский вертолет

Участники осуждают миграционную политику администрации Трампа, многие принесли плакаты, осуждающие депортации, осуществляемые иммиграционной и таможенной полицией США (ICE). Некоторые выражают недовольство проходящим в Вашингтоне военном параде в честь дня рождения вооруженных сил, подчеркивая его дороговизну и совпадение с днем рождения американского президента Дональда Трампа (14 июня ему исполняется 79 лет).