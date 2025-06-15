Российский боец помог уничтожить диверсантов ВСУ

Согласно информации ведомства, после этого группа российских военнослужащих под командованием Ужнева открыла огонь, что позволило нанести значительные потери диверсантам. В ходе боя младший сержант лично уничтожил троих украинских боевиков. Противник отступил, оставив на поле боя убитых и раненых.