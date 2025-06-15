Российский боец помог уничтожить диверсантов ВСУ

Российский военный обнаружил и помог уничтожить диверсантов ВСУ.
Младший сержант Вооруженных сил России Сергей Ужнев при помощи беспилотника обнаружил и помог уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом 14 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.
«При помощи беспилотного летательного аппарата Сергей обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами. Отдав указания подчиненным и распределив сектора ведения огня, он принял решение подпустить противника на эффективную дистанцию поражения», — рассказали в ведомстве, передает ТАСС.
Согласно информации ведомства, после этого группа российских военнослужащих под командованием Ужнева открыла огонь, что позволило нанести значительные потери диверсантам. В ходе боя младший сержант лично уничтожил троих украинских боевиков. Противник отступил, оставив на поле боя убитых и раненых.
Ранее российские десантники ликвидировали пункт запуска украинских дронов. Гвардейцы Ивановского соединения ВДВ провели успешную операцию по уничтожению ключевого объекта противника на часовоярском направлении, полностью разрушив опорный пункт ВС Украины и позицию запуска ударных БПЛА.