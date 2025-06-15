В Ростовской области нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями

«Тело находилось в автомобиле, припаркованном на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.