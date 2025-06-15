Более 30 км береговой линии Енисея очистили после разлива нефтепродуктов. Видео © Telegram / Юрий Озерских.
«В мероприятиях участвуют 130 человек и задействована техника — всего 45 единиц, включая четыре речные суда, девять маломерных кораблей и пять беспилотных летательных аппаратов, выполняющих разведку состояния водной поверхности», — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, инцидент произошёл 8 июня, когда грузовое судно с баржами во время буксировки налетело на подводный порог, получив повреждения топливного бака и рулевого управления. В результате аварии в реку вытекло около 30 тонн дизельного топлива. В районе действует режим ЧС.