Пилот рухнувшего в Индии самолёта сообщал диспетчерам о проблемах во время взлёта

Напомним, самолёт потерпел крушение 12 июня недалеко от индийского города Ахмадабад, упав на жилой район в 2 километрах от аэропорта вылета. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 274 человека. При этом одному пассажиру рухнувшего Boeing 787 удалось выжить. 40-летний гражданин Великобритании Вишвас Кумар Рамеш признался, что не знает, как он уцелел.