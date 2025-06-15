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Пилот рухнувшего в Индии самолёта сообщал диспетчерам о проблемах во время взлёта

Командир экипажа разбившегося в Индии самолёта Boeing 787 Dreamliner говорил диспетчерам о проблемах с двигателями во время взлёта. Об этом сообщает телеканал India Today.

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Источник: Life.ru

Перед крушением борта пилот передал последние сообщения, в которых указывал на недостаточную тягу, а также на ухудшение связи. Он также успел подать сигнал бедствия.

Напомним, самолёт потерпел крушение 12 июня недалеко от индийского города Ахмадабад, упав на жилой район в 2 километрах от аэропорта вылета. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 274 человека. При этом одному пассажиру рухнувшего Boeing 787 удалось выжить. 40-летний гражданин Великобритании Вишвас Кумар Рамеш признался, что не знает, как он уцелел.