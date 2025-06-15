Израиль ударил по хранилищам нефти и топлива в Тегеране

Иран осуществил ракетный обстрел территории Израиля. По данным The Times of Israel, тревожные сирены были включены в Хайфе и северных районах страны. Издание Ynet информирует о зафиксированных попаданиях ракет в Хайфе, Крайотах и Тамре, передает телеканал 360. В ответ на эти действия израильские военно-воздушные силы наносят удары по военным объектам в Тегеране.