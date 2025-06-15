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Израиль ударил по хранилищам нефти и топлива в Тегеране

Израильские силы нанесли удары по нефтехранилищу Шахран на севере Тегерана и топливному хранилищу на юге иранской столицы. Об этом сообщает иранское информационное агентство Shana, связанное с министерством нефти страны.

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Израильские силы нанесли удары по нефтехранилищу Шахран на севере Тегерана и топливному хранилищу на юге иранской столицы. Об этом сообщает иранское информационное агентство Shana, связанное с министерством нефти страны.

«В продолжение недавней агрессии (на Иран со стороны Израиля — прим. URA.RU) нефтехранилище Шахран и хранилище топлива на юге Тегерана подверглись атаке израильского режима», — говорится в сообщении Shana. Запасы топлива в данных двух хранилищах были незначительными, и обстановка полностью контролируется.

Иран осуществил ракетный обстрел территории Израиля. По данным The Times of Israel, тревожные сирены были включены в Хайфе и северных районах страны. Издание Ynet информирует о зафиксированных попаданиях ракет в Хайфе, Крайотах и Тамре, передает телеканал 360. В ответ на эти действия израильские военно-воздушные силы наносят удары по военным объектам в Тегеране.