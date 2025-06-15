Axios: Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном

США готовы присоединиться к операции против Ирана.
В течение последних 48 часов Израиль обратился к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой поддержать военные действия против Ирана с целью ликвидации его ядерной программы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
«В течение последних 48 часов Израиль обращался к администрации Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу», — говорится в сообщении портала. По данным одного из источников издания, в случае необходимости США готовы присоединиться к операции против Ирана. В публикации отмечается, что глава Белого дома Дональд Трамп в одном из недавних разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предлагал ему соответствующую поддержку.
Axios также уточняет, что подобные обращения Израиля связаны с ростом напряженности на Ближнем Востоке и опасениями по поводу возможного ускорения ядерных разработок в Иране. По информации издания, обсуждение военного сотрудничества между двумя странами продолжается на уровне дипломатических и военных ведомств.
Согласно информации, предоставленной изданием Axios со ссылкой на израильских должностных лиц, Трамп официально высказывался против нанесения Израилем ударов по территории Ирана. Однако в ходе закрытых переговоров он фактически одобрил эти действия. Подобный подход, как отмечают источники, позволил избежать перемещения иранских военачальников, которые впоследствии стали объектами атаки.