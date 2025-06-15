Axios: Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном

«В течение последних 48 часов Израиль обращался к администрации Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу», — говорится в сообщении портала. По данным одного из источников издания, в случае необходимости США готовы присоединиться к операции против Ирана. В публикации отмечается, что глава Белого дома Дональд Трамп в одном из недавних разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предлагал ему соответствующую поддержку.