Выбил страйк: На острове Русский произошла массовая авария

Он выехал с клумбы и при развороте обратно повернул налево под запрещающий знак. В него тут же врезалась Toyota Tundra. От удара Surf отбросило на проезжавшую мимо Honda. А «Лексус» начал метаться по дороге в попытках объехать колесо Surf, которое отлетело при ударе, и в итоге врезался в Tundra. По дороге была разбросана рыба виновника ДТП — он возвращался как раз с ее улова.