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Выбил страйк: На острове Русский произошла массовая авария

На острове Русский 4 машины попали в ДТП, двум из них потребовался эвакуатор.

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Источник: Соцсети

Массовая авария случилась на выезде с острова Русский 14 июня вечером. Виновником ДТП стал водитель Surf, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Он выехал с клумбы и при развороте обратно повернул налево под запрещающий знак. В него тут же врезалась Toyota Tundra. От удара Surf отбросило на проезжавшую мимо Honda. А «Лексус» начал метаться по дороге в попытках объехать колесо Surf, которое отлетело при ударе, и в итоге врезался в Tundra. По дороге была разбросана рыба виновника ДТП — он возвращался как раз с ее улова.

В итоге Surf и Tundra не на ходу, им потребовался эвакуатор.

Хотим напомнить, что в жутком ДТП в Приморье погибли два человека. По итогу виновник был лишен водительских прав.