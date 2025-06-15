Выбил страйк: На острове Русский произошла массовая авария

Массовая авария случилась на выезде с острова Русский 14 июня вечером. Виновником ДТП стал водитель Surf, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Он выехал с клумбы и при развороте обратно повернул налево под запрещающий знак. В него тут же врезалась Toyota Tundra. От удара Surf отбросило на проезжавшую мимо Honda. А «Лексус» начал метаться по дороге в попытках объехать колесо Surf, которое отлетело при ударе, и в итоге врезался в Tundra. По дороге была разбросана рыба виновника ДТП — он возвращался как раз с ее улова.
В итоге Surf и Tundra не на ходу, им потребовался эвакуатор.
Хотим напомнить, что в жутком ДТП в Приморье погибли два человека. По итогу виновник был лишен водительских прав.