В Хабаровском крае шесть туристов застряли на острове посреди Амура

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы 14 мая. На борту надувной лодки с мотором находились шесть человек — четверо взрослых и двое детей. По данным МЧС, во время остановки на острове у лодки вышел из строя двигатель, и самостоятельно покинуть территорию граждане уже не смогли.