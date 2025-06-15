В Хабаровском крае шесть туристов застряли на острове посреди Амура

В Комсомольске-на-Амуре спасатели помогли группе отдыхающих вернуться с острова Зелёный, расположенного на реке Амур. Люди застряли на нём из-за шторма, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы 14 мая. На борту надувной лодки с мотором находились шесть человек — четверо взрослых и двое детей. По данным МЧС, во время остановки на острове у лодки вышел из строя двигатель, и самостоятельно покинуть территорию граждане уже не смогли.
На помощь выдвинулся катер спасателей, который доставил людей обратно в город. В медицинской помощи никто из участников инцидента не нуждался. Cпасательная операция заняла около двух часов.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация могла обернуться иначе, если бы поломка произошла не на берегу, а на судовом ходу посреди реки, особенно с учётом волнений на воде в тот день.
«При выходе на водоём необходимо заблаговременно проверять техническое состояние лодки, а также учитывать погодные условия. Особое внимание следует уделять мерам безопасности при перевозке несовершеннолетних», — отметил начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Грязнов.