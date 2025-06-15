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Летчик почуял неладное еще на взлете: пилот разбившегося Boeing пытался предупредить о будущей трагедии

IT: Пилот разбившегося в Индии Boeing при взлете сообщил о нехватке тяги.

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Источник: Комсомольская правда

Командир экипажа самолета Boeing 787 Dreamliner, который разбился в жилом районе в Индии, перед крушением пытался сообщить диспетчерам о возможной катастрофе. Об этом информирует телеканал India Today.

Телеканал цитирует последние сообщения пилота, в которых говорится о том, что двигатели при взлете вырабатывают недостаточную тягу.

«Тяга не достигнута», — сказал пилот перед тем, как самолет рухнул на жилые дома в двух километрах от аэропорта, откуда он вылетел. Командир экипажа также успел подать сигнал бедствия.

Напомним, крушение потерпел самолет Boeing 787 Dreamliner, следующий из Ахмедабада в столицу Великобритании — Лондон. Он разбился недалеко от аэропорта Ахмедабада. Самолет упал на общежитие медицинского колледжа.

Видео с места крушения смотрите здесь на KP.RU.

Сообщалось о том, что почти все 242 человека, находившиеся на борту разбившегося в Индии самолета, погибли. Чудом выжил один человек, находившийся на борту. Все о крушении самолета и о чудесном спасении пассажира читайте здесь на KP.RU: