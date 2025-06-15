Reuters сообщило о разрушениях в районе Тель-Авива

«Было замечено несколько ракет, проносящихся по небу над Тель-Авивом, в то время как ракеты-перехватчики были запущены с земли. Взрывы раздавались в обоих городах. Служба скорой помощи Израиля сообщила, что три женщины погибли и еще 10 человек получили ранения в результате более раннего ракетного удара около дома на севере Израиля», — сказано в публикации.