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Reuters сообщило о разрушениях в районе Тель-Авива

В результате падения запущенных Ираном и Йеменом по Израилю ракет и осколков оказались повреждены несколько домов в районе Тель-Авива. Об этом сообщило информагентство Reuters в воскресенье, 15 июня.

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Источник: AP 2024

«Было замечено несколько ракет, проносящихся по небу над Тель-Авивом, в то время как ракеты-перехватчики были запущены с земли. Взрывы раздавались в обоих городах. Служба скорой помощи Израиля сообщила, что три женщины погибли и еще 10 человек получили ранения в результате более раннего ракетного удара около дома на севере Израиля», — сказано в публикации.