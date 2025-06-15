Израиль атаковал штаб-квартиру Минобороны Ирана

Вооруженные силы Израиля также атаковали нефтехранилище Шахран, расположенное в северной части Тегерана, а также объект по хранению топлива на юге иранской столицы. Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что Израиль нанес удар по жилому кварталу в Тегеране. Ранее в КСИР заявили, что во время недавней израильской атаки иранским силам удалось перехватить три крылатые ракеты, сообщает RT.