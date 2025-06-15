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Израиль атаковал штаб-квартиру Минобороны Ирана

В ночь на 15 июня штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране подвергся атаке израильских летательных средств, сообщает агентство Tasnim. По данным источника, в результате удара повреждено одно из административных зданий штаба.

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Административное здание получило частичные повреждения.

В ночь на 15 июня штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране подвергся атаке израильских летательных средств, сообщает агентство Tasnim. По данным источника, в результате удара повреждено одно из административных зданий штаба.

«В результате нападения израильских летательных средств этой ночью на Тегеран штаб командования министерства обороны и поддержки вооруженных сил подвергся атаке», — приводит агентство сообщение официальных структур. В публикации уточняется, что удар был нанесен по административному зданию, которое получило частичные повреждения.

Вооруженные силы Израиля также атаковали нефтехранилище Шахран, расположенное в северной части Тегерана, а также объект по хранению топлива на юге иранской столицы. Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что Израиль нанес удар по жилому кварталу в Тегеране. Ранее в КСИР заявили, что во время недавней израильской атаки иранским силам удалось перехватить три крылатые ракеты, сообщает RT.