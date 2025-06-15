ЦАХАЛ объявила о завершении серии ударов по Ирану

В армии Израиля подчеркнули, что удары носили разведывательный характер и были нацелены на штаб-квартиру министерства обороны Ирана, по оценке израильских спецслужб, используется для хранения документов и материалов по ядерным наработкам Тегерана. Подчеркивается, что действия были направлены на предотвращение дальнейшего развития иранской ядерной программы.