ЦАХАЛ объявила о завершении серии ударов по Ирану

Цели включали штаб-квартиру министерства обороны Ирана.
Израильские военно-воздушные силы нанесли серию ударов по объектам в Тегеране, среди которых оказались штаб-квартира министерства обороны Ирана и здания, связанные с ядерной программой страны. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима», — говорится в заявлении ЦАХАЛ в telegram-канале.
В армии Израиля подчеркнули, что удары носили разведывательный характер и были нацелены на штаб-квартиру министерства обороны Ирана, по оценке израильских спецслужб, используется для хранения документов и материалов по ядерным наработкам Тегерана. Подчеркивается, что действия были направлены на предотвращение дальнейшего развития иранской ядерной программы.
В ночь с 14 на 15 июня израильские воздушные средства нанесли удар по штабу командования минобороны Ирана, расположенному в Тегеране, передает агентство Tasnim. Как сообщают источники, в результате атаки пострадало одно из административных сооружений комплекса штаба. За последние двое суток Израиль обратился к администрации президента США Дональда Трампа с призывом оказать поддержку военной операции, направленной на уничтожение иранской ядерной программы.