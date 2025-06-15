ГТК Азербайджана: в шедших в РФ арбузах обнаружено более 200 кг наркотиков

Напомним, ранее стало известно, что Пожарский районный суд в Приморском крае признал виновным 31-летнего жителя Лучегорска по делу о незаконной пересылке наркотиков в крупном размере. Он отправил груз через почтовую службу под видом игрушки. Мужчину приговорили к 10 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.