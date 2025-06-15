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ГТК Азербайджана: в шедших в РФ арбузах обнаружено более 200 кг наркотиков

Партия наркотиков была выявлены сотрудниками Астаринского таможенного управления.

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Источник: Аргументы и факты

Контролирующие органы обнаружили более 207 кг наркотиков в грузе с арбузами, шедшем с территории Ирана, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана.

Партия бахчевых следовала транзитом через азербайджанскую территорию в РФ. Наркотики весом 207 кг 620 граммов были выявлены сотрудниками Астаринского таможенного управления.

Другие подробности не приводятся.

Напомним, ранее стало известно, что Пожарский районный суд в Приморском крае признал виновным 31-летнего жителя Лучегорска по делу о незаконной пересылке наркотиков в крупном размере. Он отправил груз через почтовую службу под видом игрушки. Мужчину приговорили к 10 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.