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Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города

Протестующие в Сан-Антонио заполнили большую часть центральных улиц города.

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Источник: © РИА Новости

САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 14 июн — РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА новости.

Участники акции ранее собрались на севере Парк Трэвис, после чего пошли маршем через город.

Демонстранты несут транспаранты и скандируют «Чьи улицы? Наши улицы!» и «Революция». Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины.

Ранее на Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди постепенно начали заполнять прилегающие к скверу улицы, которые полиция в итоге перекрыла.

Акцию продолжает сопровождать вертолет, полицейские перекрывают улицы и не мешают шествию.

Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings («Нет королям»).