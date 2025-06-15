Протестующие в Сан-Антонио заполнили центр города

САН-АНТОНИО (штат Техас, США), 14 июн — РИА Новости. Протестующие против президента США Дональда Трампа в Сан-Антонио, штат Техас, заполнили большую часть центральных улиц города, передает корреспондент РИА новости.
Участники акции ранее собрались на севере Парк Трэвис, после чего пошли маршем через город.
Демонстранты несут транспаранты и скандируют «Чьи улицы? Наши улицы!» и «Революция». Также раздаются кричалки в поддержку мигрантов и в поддержку Палестины.
Ранее на Парк Трэвис собралась многотысячная толпа, люди постепенно начали заполнять прилегающие к скверу улицы, которые полиция в итоге перекрыла.
Акцию продолжает сопровождать вертолет, полицейские перекрывают улицы и не мешают шествию.
Митинг проходит в рамках общенациональной акции протеста No Kings («Нет королям»).