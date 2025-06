Роботы-собаки, дроны и вооружение 80-х: какую технику показали Трампу на параде в Вашингтоне

Парад был приурочен к 250-летней годовщине армии США. Континентальная армия Америки начала свою историю 14 июня 1775 года. Чтобы противостоят британцам, в ней объединились все представители североамериканских штатов Official White HouseВ марше были задействованы около семи тысяч военнослужащих, прибывших в Вашингтон из разных штатов Official White HouseНа мероприятии подняли в небо 50 воздушных судов, среди которых дроны. Также были предусмотрены пролеты самолетов времен Второй мировой войны и войны во Вьетнаме. Пролетели истребители F-22 Official White HouseВ ходе торжества прошла церемония зачисления новобранцев в армию США Official White HouseНа парад вышли роботы-собаки в камуфляжной раскраске. Также было задействованы 34 лошади, два мула и одна боевая собака по кличке Док Холлидей Official White HouseВ параде участвовало 28 танков M1 Abrams, разработка которых началась еще 70-х годах прошлого века, а серийное производство — в 1980 году. Также на проспект Конституции прибыло 28 боевых машин M2 Bradley и четыре гаубицы Paladin Official White HouseДороги вокруг места парада были закрыты в течение нескольких дней, и многие линии метробуса двигались объездными путями Official White HouseПрезидент Трамп устроил парад в день своего рождения. Ему исполнилось 79 лет. Мероприятие подверглось критике за очевидную политизацию и высокие расходы Official White HouseСтоимость парада обошлась бюджету США, по разным подсчетам, от 25 до 45 миллионов долларов Official White HouseПарад прошел по маршруту от Пентагона до Национальной аллеи. Тяжелая гусеничная техника была размещена около Мемориала Линкольна и присоединилась к процессии там. В завершении прозвучал салют Official White House.