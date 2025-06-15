Последствия ночных ударов Израиля и Ирана: что известно о новой атаке

Израиль ударил по топливным резервуарам в Тегеране.
В ночь с 14 на 15 июня Иран осуществил запуск свыше 100 ракет по территории Израиля. В результате обстрела в городе Хайфа погибли по меньшей мере трое человек, еще одна жертва зафиксирована в Тамре. В ответ израильские военные нанесли удары по топливным хранилищам в Тегеране, что привело к возникновению пожара.
Кроме того, Израиль также атаковал объекты на территории Йемена. На данный момент сообщается, что израильская армия заявила о завершении атак. Что известно об обмене ударами ракет между странами — в материале URA.RU.
Атаки Ирана по Хайфе.
Иран осуществил ракетную и беспилотную атаку на территорию Израиля, как сообщает агентство Fars. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что нынешний удар стал ответом на «повторное нападение» со стороны Израиля. По информации КСИР, атаки были направлены по объектам, связанным с производством топлива для израильских военных самолетов.
Позднее, по данным местных СМИ, Иран выпустил вторую волну баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов по израильским целям, включая порт в городе Эйлат. Иранские информационные агентства сообщают также о нанесении удара по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, где в результате возник пожар.
Израиль ответил атаками по нефтехранилищу Шахран на севере страны и топливной базе на юге Тегерана — в обоих случаях также произошли возгорания. Министерство нефти Ирана заверило, что запасов топлива в данных резервуарах было незначительное количество.
Как отмечает агентство Mehr, при атаке на Хайфу Иран использовал по меньшей мере одну гиперзвуковую ракету. По сведениям агентства Nour News, были задействованы баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.
Израиль просил США присоединиться к войне с Ираном.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на срочное заседание, о чем сообщила его канцелярия. В ряде СМИ также появилась информация об уходе в отставку главы израильской внутренней службы безопасности Ронена Бара.
В течение последних двух суток Израиль обращался к Соединенным Штатам с просьбой принять участие в военных действиях против Ирана с целью уничтожения его ядерной программы. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники среди израильских официальных лиц.