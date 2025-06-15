Последствия ночных ударов Израиля и Ирана: что известно о новой атаке

В ночь с 14 на 15 июня Иран осуществил запуск свыше 100 ракет по территории Израиля. В результате обстрела в городе Хайфа погибли по меньшей мере трое человек, еще одна жертва зафиксирована в Тамре. В ответ израильские военные нанесли удары по топливным хранилищам в Тегеране, что привело к возникновению пожара.