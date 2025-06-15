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Al Jazeera: в результате удара Ирана по Израилю погибла женщина

Число пострадавших в результате с иранской стороны увеличилось до 20 человек.

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Источник: Аргументы и факты

Жертвой удара Тегерана по Израиля стала женщина, информирует Al Jazeera, ссылаясь на комментарий руководителя израильской службы скорой помощи.

Кроме того, 20 человек получили травмы.

«Израильтянка погибла и около 20 человек получили ранения в одном из мест, подвергшемся иранским авиаударам в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.

Речь идёт о третьей «волне» атак Ирана по израильской территории.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. По данным СМИ, Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе в Израиле.