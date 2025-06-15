Al Jazeera: в результате удара Ирана по Израилю погибла женщина

Жертвой удара Тегерана по Израиля стала женщина, информирует Al Jazeera, ссылаясь на комментарий руководителя израильской службы скорой помощи.
Кроме того, 20 человек получили травмы.
«Израильтянка погибла и около 20 человек получили ранения в одном из мест, подвергшемся иранским авиаударам в Тель-Авиве», — говорится в сообщении.
Речь идёт о третьей «волне» атак Ирана по израильской территории.
Ранее сообщалось, что Иран нанёс удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. По данным СМИ, Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе в Израиле.