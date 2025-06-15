Индийский телеканал назвал еще одну причину крушения самолета Boeing

Пилот потерпевшего крушение в Индии самолета Boeing 787 Dreamliner перед падением сообщил диспетчерам о проблемах с тягой двигателей. Об этом передает местный телеканал India Today со ссылкой на собственные источники.
Там уточнили, что перед авиакатастрофой пилот отправил в управление воздушного движения Ахмадабада сигналы бедствия. Среди них были: «тяга не достигнута», «падение», «линия связи во время передачи очень слабая».
Напомним, летевший из индийского Ахмадабада в Лондон самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India упал на общежитие врачей через несколько минут после взлета.
На борту находились 242 человека, включая 12 членов экипажа. Все они, кроме одного мужчины, погибли. Также авиакатастрофа унесла жизни 33 человек, проживавших в общежитии.
Ранее стало известно, что авиационные власти Индии организовали экстренную проверку самолетов Boeing после авиакатастрофы в Ахмадабаде.