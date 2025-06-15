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СК России контролирует расследование ДТП с вахтовиками в Хабаровском крае

При опрокидывании автобуса пострадали шесть человек.

Как создавалась новая Россия
Источник: Прокуратура Хабаровского края

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе процессуальной проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Хабаровском крае. Как сообщалось ранее, транспортное средство опрокинулось в кювет, в результате чего пострадали шесть человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области организована проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование направлено на установление всех обстоятельств происшествия, включая техническое состояние автобуса, квалификацию водителя и соблюдение правил перевозки.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Хабаровскому краю и ЕАО Станиславу Белянскому лично доложить о ходе проверки и выявленных нарушениях. Исполнение поручения находится на особом контроле центрального аппарата СК России.