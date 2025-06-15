Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киевской области объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины была озвучена тревога.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

По данным интерактивной карты, опубликованной Министерством цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Воздушная тревога сначала прекратила действовать в ряде областей, однако вскоре была повторно объявлена по всей территории государства.

Напомним, что 3 июня 2025 года на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога.

Ранее тревожный сигнал прозвучал в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и части Черкасской области Украины.

Напомним, что накануне Россия передала Киеву еще 1200 тел погибших солдат ВСУ. Однако Киев не передал Москве ни одного тела погибших российских солдат. В этот же день начались бессрочные санитарные обмены в рамках соглашений, достигнутых на переговорах в Стамбуле.