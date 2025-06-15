В Киевской области объявили воздушную тревогу

Напомним, что накануне Россия передала Киеву еще 1200 тел погибших солдат ВСУ. Однако Киев не передал Москве ни одного тела погибших российских солдат. В этот же день начались бессрочные санитарные обмены в рамках соглашений, достигнутых на переговорах в Стамбуле.