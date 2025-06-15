В Киевской области объявили воздушную тревогу

По данным интерактивной карты, опубликованной Министерством цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Воздушная тревога сначала прекратила действовать в ряде областей, однако вскоре была повторно объявлена по всей территории государства.
Напомним, что 3 июня 2025 года на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога.
Ранее тревожный сигнал прозвучал в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и части Черкасской области Украины.
Напомним, что накануне Россия передала Киеву еще 1200 тел погибших солдат ВСУ. Однако Киев не передал Москве ни одного тела погибших российских солдат. В этот же день начались бессрочные санитарные обмены в рамках соглашений, достигнутых на переговорах в Стамбуле.