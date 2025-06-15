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Российская бодибилдерша погибла при отбойном течении на Пхукете

Российская спортсменка Юлия Родина, профессионально занимавшаяся бодибилдингом, погибла в Таиланде, попав в опасное отбойное течение на пляже Банг-Тао. Очевидцы сообщили, что когда женщину извлекли из воды, она уже не подавала признаков жизни, об этом сообщают в Instagram*.

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Спортсменку вытащили из воды, она уже не дышала.

Российская спортсменка Юлия Родина, профессионально занимавшаяся бодибилдингом, погибла в Таиланде, попав в опасное отбойное течение на пляже Банг-Тао. Очевидцы сообщили, что когда женщину извлекли из воды, она уже не подавала признаков жизни, об этом сообщают в Instagram*.

«Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао», — сказано в сообщении. Медики в течение суток безуспешно пытались спасти спортсменку.

Ранее 18 марта в Паттайе погиб российский турист, выпавший с девятого этажа жилого комплекса. По данным следствия, погибшему было 27 лет, инцидент произошел в районе Джомтьен, передает «Ридус».

*В России деятельность компании Meta (владеющей Facebook, Instagram и другими сервисами) запрещена, так как она признана экстремистской.