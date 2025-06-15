Российская бодибилдерша погибла при отбойном течении на Пхукете

Российская спортсменка Юлия Родина, профессионально занимавшаяся бодибилдингом, погибла в Таиланде, попав в опасное отбойное течение на пляже Банг-Тао. Очевидцы сообщили, что когда женщину извлекли из воды, она уже не подавала признаков жизни, об этом сообщают в Instagram*.