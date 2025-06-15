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Отец Илона Маска назвал ярко выраженное качество европейцев

Жители европейских стран все меньше проявляют интерес к трудовой деятельности. Такое мнение выразил бизнесмен Эррол Маск, являющийся отцом миллиардера Илона Маска. По его словам, причиной снижения мотивации к работе среди европейцев стало «распространение социализма».

Как создавалась новая Россия

Эррол Маск заявил, что в европейских странах все меньше жителей хотят работать.

Жители европейских стран все меньше проявляют интерес к трудовой деятельности. Такое мнение выразил бизнесмен Эррол Маск, являющийся отцом миллиардера Илона Маска. По его словам, причиной снижения мотивации к работе среди европейцев стало «распространение социализма».

«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — сказал Маск-старший в беседе с РИА Новости, комментируя ситуацию с трудовой активностью в Европе. Он отметил, что современные социальные гарантии и финансовая поддержка со стороны государства снижают стимулы к трудоустройству у части населения.

Маск также добавил, что стремление покинуть страну при увеличении налоговой нагрузки является естественным для граждан. Он пояснил, что ужесточение фискальной политики подталкивает людей к поиску более выгодных условий для жизни и работы за пределами своей страны.

Ранее Эррол Маск уже высказывался о влиянии западных медиа на восприятие России, отмечая, что его и членов семьи отговаривали от поездки в Москву из-за распространенных в Европе и США негативных стереотипов. Он подчеркивал, что подобные настроения формируются под воздействием общественного мнения и политики западных стран.