Отец Илона Маска назвал ярко выраженное качество европейцев

«С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая», — сказал Маск-старший в беседе с РИА Новости, комментируя ситуацию с трудовой активностью в Европе. Он отметил, что современные социальные гарантии и финансовая поддержка со стороны государства снижают стимулы к трудоустройству у части населения.