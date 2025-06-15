Гости парада в честь 250-летия армии США ушли разочарованными

В толпе также периодически возникали конфликты между теми, кто терпеливо ждал своей очереди, и пытавшимися пройти без ожидания. Инцидент достиг апогея, когда одну из посетительниц задержали за препятствование полицейскому, пробиравшемуся сквозь толпу.