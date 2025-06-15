Гости парада в честь 250-летия армии США ушли разочарованными

В Соединенных Штатах Америки в центре Вашингтона прошел военный парад.
Посетители юбилейного парада в Вашингтоне остались недовольны плохой организацией мероприятия, столкнувшись с многочасовыми очередями на входе. По словам гостей, организаторы не рассчитали поток людей и не справились с наплывом желающих попасть на празднование, сообщает корреспондент РИА Новости.
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«Они (организаторы), очевидно, перегружены в связи с количеством нас тут», — передает РИА Новости слова одного из посетителей. Очевидцы сообщили, что некоторые посетители простояли в очередях около четырех часов.
В толпе также периодически возникали конфликты между теми, кто терпеливо ждал своей очереди, и пытавшимися пройти без ожидания. Инцидент достиг апогея, когда одну из посетительниц задержали за препятствование полицейскому, пробиравшемуся сквозь толпу.
В Вашингтоне прошел торжественный парад по случаю 250-летия Сухопутных войск США. В мероприятии участвуют 6,5 тысячи военных и 150 единиц техники, включая танки M1 Abrams и бронемашины. Шествие проходит по центральным улицам города вблизи Белого дома, передает «Ридус».