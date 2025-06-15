«Оборона ВСУ рвется по швам»: Алаудинов обозначил активное направление в зоне СВО

«Наши подразделения в Серебрянском лесничестве есть, [это] кременское направление. Там есть один отряд спецназа “Ахмат”, который ежедневно уничтожает достаточно-таки серьезное количество противника. Совместно с другими подразделениями, находящимися на этом участке, потихоньку они двигаются вперед. Реально противник рвется по швам, стонет, потому что действительно теряет огромное количество сил и средств», — заявил генерал-лейтенант в разговоре с ТАСС.