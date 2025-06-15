Апти Алаудинов отметил, что на кременском направлении ВСУ несут поражение от российских сил.
Оборона украинских войск в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике находится на грани прорыва. Об этом сообщил командир спецподразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Наши подразделения в Серебрянском лесничестве есть, [это] кременское направление. Там есть один отряд спецназа “Ахмат”, который ежедневно уничтожает достаточно-таки серьезное количество противника. Совместно с другими подразделениями, находящимися на этом участке, потихоньку они двигаются вперед. Реально противник рвется по швам, стонет, потому что действительно теряет огромное количество сил и средств», — заявил генерал-лейтенант в разговоре с ТАСС.
Он также отметил, что украинские военные не могут сдержать наступление российских сил. По его данным, потери личного состава и техники в рядах ВСУ возрастают, а попытки стабилизировать оборону не приносят результатов.
Ранее сообщалось, что украинские войска также испытывают трудности на других направлениях фронта, в частности на работинском участке в Запорожской области, где под ударами российской артиллерии и дронов вынуждены оставлять укрепленные позиции и территории. По данным российских военных, ВСУ несут потери и иногда сдаются в плен, включая представителей элитных подразделений.