Еще один российский аэропорт ограничил полеты этой ночью

Ранее аналогичные меры применялись в аэропорту Калуга (Грабцево) — на ограничение аэропорт перешел в 23:45 мск. Однако уже к 00:16 по московскому времени его работа была полностью восстановлена, ограничения сняты. Росавиация рекомендует пассажирам следить за обновлениями и обращаться к авиаперевозчикам для получения актуальных данных о статусе рейсов.