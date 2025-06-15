Еще один российский аэропорт ограничил полеты этой ночью

Аэропорт Тамбова временно огранил перелеты.
В аэропорту Тамбова (Донское) введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
«Временно ограничен прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Тамбов (Донское)», — говорится в сообщении ведомства. Сообщение опубликовано в Telegram. Время снятия ограничений не указано.
Ранее аналогичные меры применялись в аэропорту Калуга (Грабцево) — на ограничение аэропорт перешел в 23:45 мск. Однако уже к 00:16 по московскому времени его работа была полностью восстановлена, ограничения сняты. Росавиация рекомендует пассажирам следить за обновлениями и обращаться к авиаперевозчикам для получения актуальных данных о статусе рейсов.
Ранее ограничения на работу аэропортов вводились для обеспечения безопасности полетов на фоне попыток атак украинских беспилотников на российские регионы. Подобные меры уже применялись в других аэропортах, включая Калугу, где ограничения были сняты спустя непродолжительное время. Росавиация подчеркивает, что такие решения принимаются для защиты пассажиров и экипажей.