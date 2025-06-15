Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колеса раскидало по дороге: две иномарки столкнулись на эстакаде в Новосибирске

Две иномарки столкнулись на Октябрьской магистрали в Новосибирске.

Как создавалась новая Россия

Серьезная авария произошла утром 15 июня в Центральном районе Новосибирска. На эстакаде Октябрьской магистрали столкнулись BMW и BAIC U5 Plus. Об этом написали очевидцы в группе «АСТ-54 Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

— В результате столкновения автомобили остались без передних колес, их раскидало по проезжей части, — отметил автор поста.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики.

КП-Новосибирск обратился за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— ДТП оформлено с материальным ущербом. Пострадавших нет, — ответили в ведомстве.