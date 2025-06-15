Колеса раскидало по дороге: две иномарки столкнулись на эстакаде в Новосибирске

Серьезная авария произошла утром 15 июня в Центральном районе Новосибирска. На эстакаде Октябрьской магистрали столкнулись BMW и BAIC U5 Plus. Об этом написали очевидцы в группе «АСТ-54 Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».