Лукашенко пригрозил «снять голову» своему заместителю по сельскому хозяйству за скот

«Если у тебя в Могилеве гибнет скот, то отдай ему. Хорошо, не отдай, а продай. Упаси бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а, как у него, есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите», — обратился президент к вице-премьеру Юрию Шулейко, комментируя обстановку с аграрной отрасли. в Гродненском области. Его слова передает агентство БЕЛТА. В целом особое внимание Лукашенко уделил вопросу снижения производства говядины и свинины, причиной которого названа неукомплектованность стада, несмотря на сокращение падежа скота.