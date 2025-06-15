Лукашенко пригрозил «снять голову» своему заместителю по сельскому хозяйству за скот

Александр Лукашенко провел инспекцию аграрного сектора в своей стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Волковыск Гродненской области, где ознакомился с перспективами развития молочной отрасли и обратил внимание на снижение производства мяса. В связи с последним он пообещал своему вице-премьеру по сельскому хозяйству Юрию Шулейку «снять голову», если ситуация не исправится.
«Если у тебя в Могилеве гибнет скот, то отдай ему. Хорошо, не отдай, а продай. Упаси бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а, как у него, есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите», — обратился президент к вице-премьеру Юрию Шулейко, комментируя обстановку с аграрной отрасли. в Гродненском области. Его слова передает агентство БЕЛТА. В целом особое внимание Лукашенко уделил вопросу снижения производства говядины и свинины, причиной которого названа неукомплектованность стада, несмотря на сокращение падежа скота.
Во время визита Лукашенко также ознакомился с работой молокоперерабатывающих предприятий региона. Он поставил задачу производить больше сухого молока для поставок в страны Африки.
Ранее во время визита в Волковыск Александр Лукашенко уже поднимал вопросы продовольственной безопасности региона, в частности, он обсуждал ситуацию с обеспечением картофелем и контролем над его запасами. Тогда президент отметил, что проблем с поставками картофеля в области не выявлено, и поручил поддерживать необходимые резервы для предотвращения дефицита. Причем до этого он жаловался, что россияне «съели всю картошку».