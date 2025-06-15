На видео попал момент удара по научно-исследовательскому институту в Израиле

Научно-исследовательский институт имени Вейцмана, расположенный в городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, был поврежден в результате иранских ударов по Израилю в ночь на воскресенье. По обновленным данным, за последние сутки в результате иранских ударов по Израилю погибли 11 человек, свыше 350 получили ранения. Кроме того, после обстрела жилого района в городе Бат-Ям пропали без вести 35 человек.