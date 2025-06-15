На видео попал момент удара по научно-исследовательскому институту в Израиле

Опубликовано видео иранского ракетного удара по НИИ в Израиле.
Научно-исследовательский институт имени Вейцмана в израильском городе Реховот подвергся ракетному удару Ирана в ночь на 15 июня. В результате атаки, по данным New York Times, несколько человек оказались заблокированы внутри зданий, их судьба пока остается неизвестной. Соответствующий удар попал на видео.
На кадрах зафиксирован сам момент взрыва. Далее видно, как рядом стоящее высотное здание разрушается в моменте. Затем всю территорию обволакивает плотный дым. В соцсетях отмечают, что на видео показана именно территория НИИ. Кадры опубликовал Shot.
Научно-исследовательский институт имени Вейцмана, расположенный в городе Реховот к юго-востоку от Тель-Авива, был поврежден в результате иранских ударов по Израилю в ночь на воскресенье. По обновленным данным, за последние сутки в результате иранских ударов по Израилю погибли 11 человек, свыше 350 получили ранения. Кроме того, после обстрела жилого района в городе Бат-Ям пропали без вести 35 человек.
Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось после израильского удара по иранской ядерной инфраструктуре, на что Иран ответил массированными ракетными атаками в ночь на 14 июня. По данным израильских и мировых СМИ, удары затронули как военные, так и гражданские объекты, а число пострадавших и погибших продолжает расти. Официально война между странами не объявлена, но ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной.