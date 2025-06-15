Выстрелы прогремели во время протеста в США. Видео

Ранее президент США Дональд Трамп организовал военный парад в День флага 14 июня. Это первый подобный парад за последние 30 лет. В ответ на празднества в крупнейших городах США проходят массовые протесты «Нет королям». Как проходило торжество — в фотоподборке URA.RU.