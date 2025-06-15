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Выстрелы прогремели во время протеста в США. Видео

Во время массовой акции протеста «Нет королям», прошедшей в Солт-Лейк-Сити (США), на улице прогремели выстрелы. По предварительным данным, один человек получил тяжелое ранение и находится в критическом состоянии.

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В США граждане вышли протестовать против парада Трампа.

Во время массовой акции протеста «Нет королям», прошедшей в Солт-Лейк-Сити (США), на улице прогремели выстрелы. По предварительным данным, один человек получил тяжелое ранение и находится в критическом состоянии.

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«Выстрелы во время протеста “Нет королям” прогремели в американском городе Солт-Лейк-Сити. В данный момент известно об одном раненом», — сообщил telegram-канал Shot. Пострадавший в критическом состоянии.

По предварительной информации, количество раненых может возрасти. Информации о подозреваемом пока нет.

Ранее президент США Дональд Трамп организовал военный парад в День флага 14 июня. Это первый подобный парад за последние 30 лет. В ответ на празднества в крупнейших городах США проходят массовые протесты «Нет королям». Как проходило торжество — в фотоподборке URA.RU.