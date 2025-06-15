Танки, скандалы и пустые трибуны: как прошел юбилейный парад армии США

Мероприятие совпадает с 79-м днем рождения Трампа.
Юбилейный парад в честь 250-летия американской армии состоялся в Вашингтоне, но оставил гостей разочарованными. Несмотря на впечатляющее шествие военных в исторической и современной форме, а также демонстрацию боевой техники, многие зрители покинули мероприятие досрочно.
Официальная часть началась с торжественного марша оркестра и военных в костюмах разных эпох. Оппозиция провела масштабную акцию протеста против президента, которая привела к выстрелам. Подробнее о параде в США — в материале URA.RU.
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Военный парад в честь юбилея армии США обойдется в десятки миллионов.
Организация военного парада в Вашингтоне потребовала от 25 до 45 миллионов долларов бюджетных средств. Мероприятие приурочено одновременно к 250-летию армии США и 79-летию президента Трампа. В шествии приняли участие 6600 военнослужащих, 50 единиц авиатехники и 150 наземных транспортных средств, сообщает Reuters.
Окончательная сумма расходов может быть еще выше, так как в указанные миллионы не входят затраты на ремонт дорожного покрытия после прохода тяжелой техники. Также отдельно придется финансировать масштабную уборку территории после массового мероприятия.
Парад США оставил гостей разочарованными.
Многие посетители парада в Вашингтоне остались недовольны плохой организацией мероприятия. Основные жалобы касались многочасовых очередей на вход и недостаточной подготовки к наплыву гостей, сообщает корреспондент РИА Новости.
Конфликты возникали между терпеливо ожидавшими своей очереди и теми, кто пытался пройти без очереди. Инцидент с арестом женщины, не пропустившей полицейского, лишь усилил общее недовольство гостей.
Почти две трети американцев выступают против использования государственных средств на проведение военного парада Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Большинство американцев против трат на военный парад.
64% граждан США не поддерживают использование госбюджета для финансирования юбилейного парада армии. Особенно резко против выступают сторонники Демократической партии (88%), тогда как среди республиканцев 56% одобряют эти расходы, следует из опроса телеканаал NBC.
Опрос охватил более 19 тысяч взрослых американцев с 30 мая по 10 июня. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,1 процентных пункта.
Трамп отметил юбилей армии США масштабным парадом.
Президент США Дональд Трамп с супругой присутствовали на военном параде в Вашингтоне. Мероприятие прошло в день 79-летия президента, сопровождаясь акциями протеста «No Kings» по всей стране. Трамп лично отдавал честь проходящим военным подразделениям.
В шествии участвовали 6,6 тысяч военных, 130 танков M1 Abrams и 50 вертолетов, а также техника времен Второй мировой войны. Идея проведения парада возникла у Трампа после посещения парижского шествия в честь Дня взятия Бастилии в 2017 году.
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