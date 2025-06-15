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20-летний мотоциклист насмерть разбился в ДТП под Новосибирском

У мотоциклиста не было водительского удостоверения.

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Источник: Аргументы и факты

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с участие мотоциклиста. Парень на скорости врезался в Land Rover, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Авария случилась 14 июня около 23:10 в Искитимском районе. 20-летний парень на мотоцикле Vento ехал по дороге 50К-13 со стороны поселка Первомайское в сторону Бурмистрово. По предварительным данным, на 27 километре трассы мотоциклист столкнулся с автомобилем Lend Rover, за рулем которого был 50-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Отмечается, что у парня не было водительского удостоверения.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.