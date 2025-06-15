20-летний мотоциклист насмерть разбился в ДТП под Новосибирском

Авария случилась 14 июня около 23:10 в Искитимском районе. 20-летний парень на мотоцикле Vento ехал по дороге 50К-13 со стороны поселка Первомайское в сторону Бурмистрово. По предварительным данным, на 27 километре трассы мотоциклист столкнулся с автомобилем Lend Rover, за рулем которого был 50-летний мужчина.