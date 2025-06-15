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Ynet: в Бат-Яме около 35 человек пропали без вести после удара Ирана

Согласно последним данным национальной службы скорой помощи, в Бат-Яме и Реховоте в Израиле количество пострадавших достигло 137.

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Источник: AP 2024

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июня. /ТАСС/. Около 35 человек пропали без вести на месте взрыва в Бат-Яме в центральной части Израиля после атаки Ирана. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на национальную службу скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).

Согласно ее последним данным, в Бат-Яме и Реховоте количество пострадавших выросло до 137, из них 6 человек получили тяжелые ранения, 19 — средней степени тяжести. У остальных пострадавших легкие ранения.

«Маген Давид адом» также сообщила, что среди троих погибших в этих районах Израиля 10-летний ребенок и две женщины.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В ответ исламская республика вечером 13 июня и в ночь на 14 июня атаковала ракетами десятки целей на территории Израиля, в том числе военные объекты и авиабазы. Власти еврейского государства признали поражение некоторых объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена. 14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами.