Ynet: в Бат-Яме около 35 человек пропали без вести после удара Ирана

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В ответ исламская республика вечером 13 июня и в ночь на 14 июня атаковала ракетами десятки целей на территории Израиля, в том числе военные объекты и авиабазы. Власти еврейского государства признали поражение некоторых объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена. 14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами.