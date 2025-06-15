В США прогремели выстрелы во время протеста «Нет королям»

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке и других крупных городах США проходили массовые протесты против политики администрации Дональда Трампа. Демонстранты скандировали лозунги: «Нет депортациям», «Нет войне с Ираном», а также призывали к импичменту президента. Акции были приурочены ко дню рождения хозяина Белого дома и общенациональной акции No Kings («Нет королям»). В Филадельфии в протестах участвовали около 14 тысяч человек.