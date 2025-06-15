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В американском городе во время демонстрации произошла стрельба

В городе Солт-Лейк-Сити (американский штат Юта) во время демонстрации произошла стрельба.

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В городе Солт-Лейк-Сити (американский штат Юта) во время демонстрации произошла стрельба. Об этом со ссылкой на полицию города сообщает РИА Новости.

Известно, что в ходе перестрелки один человек получил ранения. Пострадавший находится в критическом состоянии.

Напомним, вечером в субботу, 14 июня, во многих городах США начались акции протеста.

Продолжаются демонстрации и в крупнейшем городе Калифорнии — Лос-Анджелесе. Там полиция начала разгон демонстрантов, применив против них слезоточивый газ и резиновые пули.

Также сообщалось, что протесты против президента США Дональда Трампа перекинулись и на другие мегаполисы страны.