В Маргилане сотрудник водоканала рассылал поддельные SMS о долгах и брал деньги у населения

По данным прокуратуры, мужчина решил нажиться на доверчивых граждан, отправляя им ложные сообщения о долгах за воду.
Как сообщается, злоумышленник отправил на номер одного из потребителей SMS с информацией о якобы имеющейся задолженности в размере 9,6 миллиона сумов. При этом на самом деле никакого долга у гражданина не было.
Как выяснилось позже, для рассылки он использовал не официальную систему компании, а свой личный мобильный номер. После этого оператор потребовал от гражданина оплатить «долг». Мужчина передал ему 9 миллионов сумов наличными — именно в этот момент сотрудник и был задержан с поличным.
В «Фаргонасувтаъминоти» подтвердили, что действия сотрудника были абсолютно незаконными и противоречили внутренней политике предприятия. Водоканал подчеркнул, что подобное поведение является недопустимым, а все сотрудники обязаны строго соблюдать законы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Сейчас ведутся следственные действия.
Власти призывают граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам. В случае получения подозрительных сообщений или поддельных SMS следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.