В Маргилане сотрудник водоканала рассылал поддельные SMS о долгах и брал деньги у населения

Как выяснилось позже, для рассылки он использовал не официальную систему компании, а свой личный мобильный номер. После этого оператор потребовал от гражданина оплатить «долг». Мужчина передал ему 9 миллионов сумов наличными — именно в этот момент сотрудник и был задержан с поличным.