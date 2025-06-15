NYT: после удара Ирана по Израилю начался пожар в исследовательском центре

Напомним, в ночь на 15 июня Иран в ответ на атаки со стороны Израиля нанёс новый удар по объектам на территории еврейского государства. По данным газеты Times of Israel, которая ссылается на спасателей, число пострадавших в Реховоте и другом израильском городе Бат-Яме составляет более 130 человек. Также погибли не менее трёх человек.