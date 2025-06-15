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Красноярские пожарные 6 раз помогали при ДТП

За минувшие сутки, 14 июня, спасатели выезжали на ликвидацию ДТП шесть раз.

Как создавалась новая Россия

За минувшие сутки, 14 июня, спасатели выезжали на ликвидацию ДТП шесть раз. Один человек был спасен.

Вечером в городе Иланский по улице Щорса огонь повредил легковой автомобиль на площади шесть квадратных метров. Привлекались семь человек, две единицы техники.

В настоящее время проводится расследование, однако, по предварительным данным причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае за сутки произошло 15 пожаров. Сгорели две бани. В них никто не пострадал.