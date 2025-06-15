Красноярские пожарные 6 раз помогали при ДТП

За минувшие сутки, 14 июня, спасатели выезжали на ликвидацию ДТП шесть раз. Один человек был спасен.
Вечером в городе Иланский по улице Щорса огонь повредил легковой автомобиль на площади шесть квадратных метров. Привлекались семь человек, две единицы техники.
В настоящее время проводится расследование, однако, по предварительным данным причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае за сутки произошло 15 пожаров. Сгорели две бани. В них никто не пострадал.